«Рубин» — «Краснодар»: прогноз Романа Гутцайта на игру чемпионата России

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» за 1.95.

«В ближайшем туре российского чемпионата казанский «Рубин» у себя дома примет «Краснодар», который мы уже несколько раз видели после возобновления сезона. «Рубин» же проводил свой первый матч против махачкалинского «Динамо» на очень тяжёлом поле. В Дагестане неожиданно выпал снег, поэтому оценивать технические качества футболистов было непросто. Казанцы бились, но в итоге уступили. В той встрече было назначено несколько пенальти, и один из них на последних минутах как раз и принёс поражение новой команде Артиги.

При этом для меня очевидно, что «Рубин» по содержанию игры будет сильно отличаться от той версии, которую мы видели в предыдущие годы при Рашиде Рахимове. Тогда это была максимально организованная команда, которая забивала немного, но и пропускала немного. Ставка делалась прежде всего на результат в каждом конкретном матче. Если посмотреть на статистику, бросается в глаза любопытная деталь: «Рубин», находящийся в середине таблицы, забил меньше, чем идущий последним «Сочи». У казанцев 17 голов, тогда как у сочинцев — 18. Думаю, именно этот показатель в ближайших турах начнет меняться, потому что при новом тренере «Рубин» наверняка станет играть более атакующе.

В соперниках «Краснодар» — лидер чемпионата. Южане уже провели матч против «Ростова», выиграв южное дерби, а также сыграли в Москве первый полуфинал Кубка России против ЦСКА. Там было поражение 1:3, причём удаление Джованни и третий пропущенный мяч на последних секундах после удара головой игрока ЦСКА сделали итог особенно неприятным для краснодарцев. Тем не менее по общему балансу и качеству состава «Краснодар» выглядит более цельной и сбалансированной командой. Поэтому, даже несмотря на выездной статус матча, я считаю, что «Краснодар» способен подтвердить статус фаворита и добиться победы в Казани», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».