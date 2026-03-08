Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Рубин» — «Краснодар»: прогноз Анатолия Катрича на матч 20-го тура РПЛ

«Рубин» — «Краснодар»: прогноз Анатолия Катрича на матч 20-го тура РПЛ
Комментарии

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» за 1.88.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» получил болезненную оплеуху от ЦСКА в Кубке, и это поражение только подстегнёт команду. «Быки» прекрасно понимают турнирную мотивацию: «Зенит» свой матч, скорее всего, выиграет, поэтому терять очки в Казани нельзя ни в коем случае. У «Рубина» же сплошные вопросы: новый тренер, непонятный стиль и отсутствие игровой практики у лидеров вроде Даку.

Да, у казанцев было больше времени на подготовку, но этого мало против «Краснодара». Гости будут предельно собранны. Если они сыграют в свою силу, оборона «Рубина» посыплется. «Краснодар» заставит хозяев раскрыться, а сам реализует свои моменты за счёт класса», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Рубин» — «Краснодар». Вратари, готовьтесь!
«Рубин» — «Краснодар». Вратари, готовьтесь!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android