«Рубин» — «Краснодар»: прогноз Анатолия Катрича на матч 20-го тура РПЛ

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» за 1.88.

«Краснодар» получил болезненную оплеуху от ЦСКА в Кубке, и это поражение только подстегнёт команду. «Быки» прекрасно понимают турнирную мотивацию: «Зенит» свой матч, скорее всего, выиграет, поэтому терять очки в Казани нельзя ни в коем случае. У «Рубина» же сплошные вопросы: новый тренер, непонятный стиль и отсутствие игровой практики у лидеров вроде Даку.

Да, у казанцев было больше времени на подготовку, но этого мало против «Краснодара». Гости будут предельно собранны. Если они сыграют в свою силу, оборона «Рубина» посыплется. «Краснодар» заставит хозяев раскрыться, а сам реализует свои моменты за счёт класса», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».