ЦСКА — «Динамо»: прогноз Александра Мостового на дерби в 20-м туре РПЛ

ЦСКА — «Динамо»: прогноз Александра Мостового на дерби в 20-м туре РПЛ
Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Динамо».

Ставка: обе забьют за 1.55.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
«Очень интересная игра будет после того, как армейцы разобрались в Кубке с «Краснодаром». А «Динамо» — две игры, две крупные победы, причём одна из них над «Спартаком». Вообще можно сказать, неожиданная серия. Но так часто бывает: когда команда ловит волну, вокруг всё складывается, появляется уверенность — тогда и игра идёт по-другому. Для ЦСКА же, конечно, сейчас важно держаться в погоне за «Зенитом» и за «Краснодаром». Терять очки уже особо нельзя.

Кто выиграет — сказать сложно. Думаю, что если и будет чья-то победа, то в один мяч. Потому что сейчас «Динамо» играет на кураже. Я и раньше говорил, что им терять нечего. Команда с хорошим подбором футболистов, а шла где-то в районе 10-го места — это, конечно, ни в какие рамки не лезет. Поэтому сейчас у них появляется свобода, они понимают, что хуже уже не будет. Другое дело, что в чемпионате шансы уже упущены, поэтому основная ставка, скорее всего, будет на Кубок. И у армейцев тоже свои задачи.

Поэтому матч с ЦСКА должен получиться очень интересным. Посмотрим, как всё сложится. И мне кажется, что здесь может получиться та самая ситуация, когда коса на камень найдёт. Обе команды умеют атаковать, у обеих есть исполнители впереди. Поэтому я думаю, что здесь обе забьют. Голы должны быть», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

