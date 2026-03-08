«Милан» — «Интер»: прогноз Александра Мостового на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Интер».

Ставка: победа «Милана» за 3.69.

«Сразу говорю, что буду болеть за «Милан», потому что «Интер» меня разочаровал. Просто разочаровывает уже давно. С того момента, как их разобрали в финале той Лиги чемпионов (0:5 от «ПСЖ»), после этого у команды постоянно какие-то проблемы. В ЛЧ тут проигрывают, там проигрывают, стабильности нет. Состав вроде сильный, игроки хорошие, но что-то внутри команды явно не работает так, как должно.

Плюс поражение от «Будё-Глимт» — это тоже, конечно, показатель. Такие матчи всегда бьют по уверенности. Когда проигрываешь команде, которая по именам вроде уступает, это всегда оставляет осадок. Поэтому я и говорю, что «Интеру» сейчас нужна какая-то перестройка, возможно, перестановки, может быть, свежая кровь в составе. Иногда команде действительно нужно что-то менять, чтобы снова почувствовать уверенность и вернуть стабильность.

Поэтому в этой игре буду болеть за «Милан». Думаю, что они могут воспользоваться состоянием соперника. Если сыграют спокойно, аккуратно и без лишних ошибок, то шанс у них точно будет. Даже скажу так: хотелось бы, чтобы «Милан» выиграл где-то 2:1. Думаю, такой результат вполне возможен, потому что сейчас у них есть возможность воспользоваться слабостями противника», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».