«Милан» — «Интер»: ставка Анатолия Катрича на игру чемпионата Италии

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч итальянской Серии А «Милан» — «Интер».

Ставка: обе забьют за 1.73.

«Интер» находится в хорошей форме: восемь побед подряд в Серии А, уверенная игра и первое место в таблице. Но дерби — это всегда отдельная история, здесь цифры и статистика часто отходят на второй план. «Милан», хоть и уступает в стабильности, способен дать бой принципиальному сопернику, Кристиан Пулишич с партнёрами обязательно используют свой шанс.

«Интер» наверняка и сам забьёт. Жду открытого футбола, где каждая из сторон сможет отметиться голом», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

