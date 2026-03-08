«Милан» — «Интер»: ставка Анатолия Катрича на игру чемпионата Италии
Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч итальянской Серии А «Милан» — «Интер».
Ставка: обе забьют за 1.73.
Италия — Серия А . 28-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Не начался
Интер М
Милан
«Интер» находится в хорошей форме: восемь побед подряд в Серии А, уверенная игра и первое место в таблице. Но дерби — это всегда отдельная история, здесь цифры и статистика часто отходят на второй план. «Милан», хоть и уступает в стабильности, способен дать бой принципиальному сопернику, Кристиан Пулишич с партнёрами обязательно используют свой шанс.
«Интер» наверняка и сам забьёт. Жду открытого футбола, где каждая из сторон сможет отметиться голом», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».
