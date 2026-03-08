Скидки
«Металлург» — «Трактор»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

«Металлург» — «Трактор»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ
Комментарии

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Трактор».

Ставка: ТБ 6 за 2.17.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Очередное уральское дерби в этом сезоне. В четырёх предыдущих «Металлург» победил во всех. Магнитогорск очень уверенно прошёлся по регулярному чемпионату, только изредка останавливая свой победный «локомотив». В последнее время «Металлург» тяжёлый. Это объясняется подготовкой к плей-офф. Игры на вылет уже не за горами. Андрей Разин ехидно шутит над судьями после, как ему кажется, неправильных решений.

В общем, «Металлург» на практически даже с математической точки зрения обеспеченном первом месте в Восточной конференции и общей турнирной таблице КХЛ. «Трактор» же чередует удачные и откровенно неудачные матчи. Причём в заключительных трёх из них челябинцы только в случае своей заброшенной шайбы могут рассчитывать на победу. ЦСКА и «Ак Барсу» «Трактор» уступил со счётом 0:1.

В предстоящей встрече прогнозирую достаточно голевой хоккей. «Металлург» и «Трактор» в этом сезоне играют очень результативно. Только в одном матче из четырёх в нынешнем сезоне команды забросили меньше шести шайб на двоих. Так что можем ожидать много моментов, которые повлекут за собой и много поводов для радости у нейтральных болельщиков хоккея. Хотя, конечно, может вмешаться уже и подготовка к плей-офф. Но мы же верим в лучшее, тем более после такой голевой субботы», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

