Стал известен фаворит дерби «Милан» — «Интер»

Стал известен фаворит дерби «Милан» — «Интер»
8 марта в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу встретятся «Милан» и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры отдают минимальное предпочтение номинальным гостям. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 3.55, а победа «Интера» оценивается коэффициентом 2.21. Ничейный исход можно найти в линии за 3.25.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.

