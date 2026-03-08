«Милан» — «Интер»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч Серии А «Милан» — «Интер» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.81.

Дерби почти всегда про нервы. «Милан» с Аллегри наверняка сделают ставку на то, чтобы не раскрыться. Чем дольше счёт будет 0:0 или 1:1, тем больше игра будет превращаться в шахматы. А это ровно та среда, где у «россонери» появится шанс забрать матч одним-двумя моментами.

Но в пользу «Интера» сейчас два аргумента. Первый — системность. Даже когда не летит в атаке, команда Киву умеет дожимать за счёт структуры и качества исполнителей. Второй — кадровый баланс. Да, Лаутаро Мартинес, вероятно, не сыграет, но всё равно остаются Тюрам и группа полузащитников, которые сами могут решить эпизод.

Поэтому брать тут чистую победу какой-либо стороны рискованно — дерби слишком коварное. А вот вариант с «тотал меньше 2.5 мяча» выглядит максимально логично. Для «россонери» поражение в дерби приравнивается к поражению в гонке, раскрываться не имеет смысла. «Нерадзурри» же после кубковой игры будут тяжеловаты.