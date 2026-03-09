Скидки
Названы шансы «Краснодара» победить «Рубин» в Казани

8 марта состоится матч 20-го тура чемпионата России по футболу «Рубин» — «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.93.

Победа «Рубина» оценивается коэффициентом 4.43. Ничейный исход можно найти в линии за 3.42.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97.

