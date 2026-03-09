Скидки
Стали известны шансы «Спартака» победить «Акрон» после 2:5 от «Динамо»

Комментарии

9 марта состоится матч 20-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» — «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

В предыдущем матче красно-белые проиграли «Динамо» в Кубке России со счётом 2:5.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.39.

Победа «Акрона» оценивается коэффициентом 8.50. Ничейный исход можно найти в линии за 5.20.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.82. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.07.

