Стали известны шансы «Спартака» победить «Акрон» после 2:5 от «Динамо»

9 марта состоится матч 20-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» — «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

В предыдущем матче красно-белые проиграли «Динамо» в Кубке России со счётом 2:5.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.39.

Победа «Акрона» оценивается коэффициентом 8.50. Ничейный исход можно найти в линии за 5.20.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.82. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.07.