Названы шансы Дзюбы забить «Спартаку»

9 марта состоится матч 20-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» — «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.39. Победа «Акрона» оценивается коэффициентом 8.50. Ничейный исход можно найти в линии за 5.20.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.82. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.07.

Ставки на гол нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в ворота бывшего клуба принимаются за 4.80 (около 20% вероятности). Если Дзюба не сможет отличиться, зайдёт коэффициент 1.17.