«Спартак» — «Акрон»: прогноз на матч 9 марта

Прогноз на матч чемпионата России «Спартак» — «Акрон» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: обе забьют за 2.07.

Клуб из Тольятти в первом туре после возобновления сезона гостил у воспрявшего «Оренбурга». Играть пришлось на синтетике, что традиционно осложняет задачу. Зато в дальнейшем подопечные Заура Тедеева готовились в недельном цикле, так как из Кубка России заблаговременно вылетели. В отличие от «Спартака», который в четверг провёл первый матч с «Динамо». И вряд ли захочет его вспоминать (2:5).

Букмекеры склоняются к «верховой» игре, однако коэффициент достаточно хорош. «Акрон» чувствует себя уверенно в турнирной таблице, запас от зоны стыков имеется, как и желание демонстрировать бодрый футбол. «Спартак» на своём поле в принципе забивает часто, а смена тренера только добавит желания и смелости.

Добавим сюда историю противостояния. Три предыдущие очные встречи — 1:1, 3:2 и 3:2. Более того, в пяти официальных матчах тотал больше 2.5 гола заходил пять раз, а без голов в обе стороны обошлось лишь однажды. Предлагаем не мудрить и выбирать между классическими вариантами. Нам больше нравится «обе забьют» за 2.07, коэффициент повыше, а мотивированный Дзюба что-нибудь придумает. Как показал старт сезона, дыр в обороне у красно-белых достаточно.