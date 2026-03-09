Скидки
«Краснодар» проиграл «Рубину» в РПЛ. Зашёл коэффициент 20.0

«Рубин» обыграл «Краснодар» в матче 20-го тура РПЛ. Встреча состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра матча выступил Сергей Карасёв.

В середине первого тайма Назми Грипши открыл счёт в этой игре и вывел казанцев вперёд. На 74-й минуте Константин Нижегородов удвоил преимущество хозяев поля. Джон Кордоба на 90+3-й минуте отыграл один мяч, однако уйти от поражения гости не сумели.

Фаворитом считался «Краснодар»: ставки на его победу принимались за 1.95. Ничья шла за 3.45, победа «Рубина» — за 4.10. Выигрыш с 1000 рублей составил бы 4100 рублей.

Тотал больше 2.5 гола шёл за 2.20, «обе забьют» — за 1.97. Точный счёт 2:1 в пользу казанцев оценивался в 20.0.

