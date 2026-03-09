ЦСКА разгромно проиграл «Динамо». Сыграл коэффициент 28.0

В матчЕ 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги встречались московские ЦСКА и «Динамо». Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Победу в матче со счётом 4:1 праздновали футболисты команды гостей.

Защитник «Динамо» Николас Маричаль открыл счёт на 13-й минуте. На 17-й минуте нападающий ЦСКА Лусиано Гонду получил прямую красную карточку. В добавленное к первому тайму время Маричаль оформил дубль. На 58-й минуте защитник ЦСКА Мойзес отыграл один мяч.

На 66-й минуте полузащитник гостей Бителло забил третий мяч в ворота хозяев, а на 84-й минуте форвард «Динамо» Иван Сергеев довёл счёт до разгромного — 4:1.

Ставки на победу «Динамо» принимались с коэффициентом 3.23: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3230 рублей. Успех ЦСКА оценивался в 2.28, ничья шла за 3.65.

На тотал больше 2.5 гола давали 2.02, на «обе забьют» — 1.78, а на красную карточку — 4.50. Ставки на точный счёт 4:1 в пользу «Динамо» принимались с коэффициентом 28.0.