«Локомотив» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

«Локомотив» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ
Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Ахмат».

Ставка: «Ахмат» не проиграет за 1.90.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
«Локомотив» сыграет домашний матч с «Ахматом». И у той, и у другой команды есть потери. И те, и другие выиграли в первых своих весенних матчах в чемпионате. «Локомотив» обыграл «Пари НН», играя в меньшинстве, а «Ахмат» переиграл не кого-нибудь, а ЦСКА, при этом очень-очень хороший футбол и очень хорошую готовность продемонстрировали, особенно в первом тайме, во втором уже сыграли по результату.

У «Ахмата» не сыграет Исмаэл Силва, получивший ненужную четвёртую карточку с ЦСКА, а у «Локомотива» не будет Александра Руденко, который схлопотал удаление в матче с «Пари НН».

Не скажу, что «Локомотив» сыграл как-то неудачно, учитывая обстоятельства игры. Всё-таки от него ждали большего. «Локомотив» сыграл от соперника, где-то используя пространство. С «Ахматом» будет ещё сложнее, чем с «Пари». Уж больно впечатлила команда Станислава Cаламовича Черчесова, здорово «Ахмат» смотрелся.

Мне кажется, у «Ахмата» есть все ресурсы, все возможности не проиграть «Локомотиву» в Москве. Отличная группа атаки есть — Лечи в хорошем состоянии, Мелкадзе сумасшедший объём работы выполняет, очень активен Касинтура, как и всегда. И в обороне Н’Донг и Цаке смотрелись убедительно, Ульянов в воротах тоже. Ну, в общем, практически без слабых мест «Ахмат». Думаю, потерю Исмаэла Силвы тоже сумеют как-то компенсировать. Для Черчесова такие матчи в Москве максимально принципиальны. И полагаю, учитывая, что «Локомотив» сыграл в четверг вечером в Кубке, у него меньше времени на восстановление, много выплеснули эмоций, «Ахмат» точно даст настоящий бой в Москве.

Даже несмотря на то, что это выездная игра для грозненцев, думаю, у «Ахмата» неплохие шансы «Локомотиву» не проиграть. «Ахмат» не проиграет за 1.90», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

