«Локомотив» — «Ахмат»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч РПЛ 9 марта

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч «Локомотив» — «Ахмат».

Ставка: «Локомотив» не проиграет и ТМ 2.5 за 2.34.

«Встречаются команды, которые отлично провели свои первые матчи после зимней паузы. Хозяева поля одержали победу в чемпионате над «Пари НН» 2:1 и в Кубке России обыграли тульский «Арсенал» в гостях, тоже 2:1. А «Ахмат» провёл прекрасный матч дома с ЦСКА в 19-м туре и победил 1:0.

«Ахмат» умеет обыгрывать лидеров на своём поле. Сразу же вспоминается первый матч грозненцев под руководством Станислава Черчесова с «Зенитом» в 4-м туре, там тоже была победа 1:0. В Кубке России команда закончила своё выступление, заняв последнее место в групповом этапе. С одной стороны, конечно же, это плохо, проигрывать всегда неприятно, а с другой — у Черчесова была прекрасная возможность спокойно в недельном цикле подготовиться к матчу с железнодорожниками. «Ахмат» седьмой в таблице, но до шестого места они вряд ли доберутся, разница со «Спартаком», который на шестом, — семь очков. А чтобы удержать это место, которое считаю для гостей достойным, нужно очень хорошо поработать. Московское «Динамо» и «Рубин», как говорится, наступают на пятки.

У хозяев задача намного приятнее, борьба за одно из трёх первых мест. На данный момент «Локомотив» третий в таблице и у него 40 очков, 42 — у «Зенита», который проиграл в этом туре «Оренбургу», у «Краснодара» — 43. Так что есть прекрасная возможность догнать лидера и обогнать «Зенит». Матч первого круга в Грозном закончился со счётом 1:1. Пропустив на 46-й минуте автогол в исполнении Сильянова, «Локомотив» отыгрался в конце матча, как всегда отличился Батраков. В этом сезоне у Алексея Батракова уже 11 забитых мячей в 18 матчах, и он является лучшим бомбардиром чемпионата вместе с игроком «Балтики» Хилем, у которого тоже 11, но проведённых матчей больше.

Первый вариант для прогноза — гол Батракова в матче. В двух первых играх он ещё не забивал, пора! Второй вариант, который выбираю я — «Локомотив» не проиграет и ТМ 2.5. Хоть «Локомотив» и является фаворитом, а «Ахмат» неудачно играет на выезде, всего шесть очков в девяти встречах, предположу тяжёлый и упорный матч. Уверен, что хозяева не проиграют, но не уверен на 100%, что выиграют», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».