«Локомотив» — «Ахмат»: прогноз Михаила Моссаковского на игру 20-го тура РПЛ

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на игру «Локомотив» — «Ахмат».

Ставка: победа «Ахмата» с форой (+1) за 1.60.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» в случае победы может нагнать «Краснодар». И у нас может быть после этого тура в таблице двоевластие. Вообще, удивительный тур, и я не удивлюсь, если и «Локомотив» потеряет очки. «Ахмат» великолепно готов к возобновлению сезона. Мы увидели прекрасно подготовленную команду Станислава Черчесова в матче с ЦСКА. Да, там были свои особенности. Там было тяжёлое поле, которое пострадало в день игры от обильного ночного снегопада. На этом поле не была выстрижена трава перед матчем с армейцами. В общем, к ЦСКА готовились. Сейчас идёт подготовка уже совсем другого рода — к «Локомотиву». Но то, что соперник «Ахмата» будет разобран по составляющим, по всем элементам, я не сомневаюсь.

Ну, и то, что команда бежит и отлично готова, мы также увидели. Свой лучший матч в этом сезоне с ЦСКА выдал Мелкадзе. Вообще, вся атакующая четвёрка «Ахмата» великолепно бежала. И здесь, опять же, мне кажется, что против «Локомотива» у «Ахмата» есть хорошие шансы зацепить результат. Есть проблема. Этой проблемой будет отсутствие Исмаэла Силвы — ключевого футболиста центра поля у «Ахмата». Посмотрим, как это будет компенсировать Станислав Черчесов, но уверен, что опытный, мудрый тренер решение в этой ситуации найдёт.

Ну и, опять же, мне кажется, что у «Локомотива» вполне возможны проблемы в этом матче. Это не значит, что «Локомотив» не выиграет, но я не жду здесь крупной победы от «Локо». Я думаю, что победа, если случится, скорее всего, будет победой в один мяч. В этой связи я предлагаю рассмотреть плюсовые форы на «Ахмат». Если говорить про ординар, то в данном случае подходит только фора (+1)», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

«Локомотив» — «Ахмат». Черчесов грозен не только в Грозном
