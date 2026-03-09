Скидки
«Авангард» — «Сибирь»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Комментарии

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Сибирь».

Ставка: победа «Авангарда» и ТМ 5.5 за 2.75.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 марта 2026, понедельник. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сибирское дерби, которое сильно может в перспективе повлиять на состояние турнирной таблицы. У «Авангарда» сейчас в самом разгаре борьба за вторую строчку Восточной конференции. Причём омичам нужно её отстоять, а не завоевать. За первое место бороться с «Металлургом» можно только с математической точки зрения. «Авангард» крайне неудачно съездил на берег Чёрного моря. Там коллектив Ги Буше неожиданно уступил местному «Сочи», который уже давно обречён в контексте борьбы за что-то большее, чем предпоследнее место в Западной конференции.

«Сибирь» по результатам штормит, ведь новосибирцы крайне редко набирают два очка в последних встречах регулярного чемпионата. «Амур» уже вовсю наступает на пятки. Хабаровск ставит всё на кон в борьбе за искомую восьмую позицию на Востоке. «Сибирь» сейчас может попасть под каток своего календаря, который явно сложнее, чем у «Амура». Однако у «Сибири» больше, чем у хабаровчан, матчей дома.

В предстоящей встрече не жду какой-либо сенсации, так как «Авангард» будет настроен вернуть должок своим болельщикам после тяжёлого удара в Сочи. «Сибирь» сейчас не в самом лучшем состоянии, омский клуб может этим воспользоваться. «Авангард» по победам в очном противостоянии этого сезона опережает «Сибирь» со счётом 2:1. В этот раз «Авангард» также станет сильнее, шайб будет заброшено немного, всё-таки ситуация в турнирной таблице располагает к аккуратному хоккею с обеих сторон», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

