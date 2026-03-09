«Локомотив» — «Северсталь»: прогноз Артура Хайруллина на игру КХЛ в Ярославле

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Северсталь».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.78.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ярославцы выиграли 14 из 15 последних матчей и выглядят в последнее время настоящей машиной. Если в начале сезона ярко выделялась связка Александра Радулова и Егора Сурина, то сейчас слаженно выглядит вся команда. Чем ближе плей-офф, тем всё больше «Локомотив» становится похож на ту команду, которая выиграла Кубок Гагарина в прошлом сезоне. Пусть и тренер у ярославцев теперь совсем другой.

Директор «Северстали» Николай Канаков признался, что медийность совсем не волнует череповчан. Для них спорт на первом месте. Прекрасный подход, когда на дворе 2026 год. Такое можно было оправдать, если бы «Северсталь» каждый год боролась за Кубок, а не вылетала в первом раунде. А в начале этого года череповчане, идущие в лидерах, не могли заполнить дворец, который и так вмещает минимально разрешённые регламентом 5500 зрителей. Кажется, о таком подходе много лет назад прекрасно высказался Александр Радулов.

Команды провели в нынешнем сезоне между собой уже пять матчей, одержав сначала по две домашние победы, а в последнем матче в начале марта ярославцы выиграли на выезде в серии буллитов. На этот раз также поставлю на их победу, но уже в основное время — дома они должны забирать два очка», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».