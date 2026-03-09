Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Локомотив» — «Северсталь»: прогноз Артура Хайруллина на игру КХЛ в Ярославле

«Локомотив» — «Северсталь»: прогноз Артура Хайруллина на игру КХЛ в Ярославле
Комментарии

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Северсталь».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.78.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ярославцы выиграли 14 из 15 последних матчей и выглядят в последнее время настоящей машиной. Если в начале сезона ярко выделялась связка Александра Радулова и Егора Сурина, то сейчас слаженно выглядит вся команда. Чем ближе плей-офф, тем всё больше «Локомотив» становится похож на ту команду, которая выиграла Кубок Гагарина в прошлом сезоне. Пусть и тренер у ярославцев теперь совсем другой.

Директор «Северстали» Николай Канаков признался, что медийность совсем не волнует череповчан. Для них спорт на первом месте. Прекрасный подход, когда на дворе 2026 год. Такое можно было оправдать, если бы «Северсталь» каждый год боролась за Кубок, а не вылетала в первом раунде. А в начале этого года череповчане, идущие в лидерах, не могли заполнить дворец, который и так вмещает минимально разрешённые регламентом 5500 зрителей. Кажется, о таком подходе много лет назад прекрасно высказался Александр Радулов.

Команды провели в нынешнем сезоне между собой уже пять матчей, одержав сначала по две домашние победы, а в последнем матче в начале марта ярославцы выиграли на выезде в серии буллитов. На этот раз также поставлю на их победу, но уже в основное время — дома они должны забирать два очка», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Экспресс с коэффициентом 11.8 на матчи 9 марта 2026 года
Экспресс с коэффициентом 11.8 на матчи 9 марта 2026 года
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android