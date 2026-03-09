«Ротор» — «Урал»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Ротор» — «Урал».

Ставка: ТМ 2 за 1.65.

«Ротор» начинал сезон с Денисом Бояринцевым, сам главный тренер утверждал, что надо уйти на зимнюю паузу в пятёрке. На деле вышло хуже, волгоградцы не добрали четыре очка до нужного результата, и по итогам 2025 года «Ротор» был восьмым. Произошла тренерская перестановка, и теперь вместо Бояринцева работает другой бывший спартаковец — Дмитрий Парфёнов. Дебют пришелся на прошлую неделю, а соперником был «Спартак» из Костромы. Волгоградцы забили в первом тайме, но после перерыва пропустили и в итоге сыграли вничью (1:1).

«Урал» уходил на зимнюю паузу на второй позиции в Первой лиге, но при этом от лидирующего «Факела» отставание было внушительное — семь очков. Зимой произошла смена тренера, и теперь команду возглавляет прославленный в прошлом футболист, а ныне начинающий тренер — Василий Березуцкий. Его дебют в «Урале» пришёлся на гостевой матч в Воронеже. У екатеринбуржцев был шанс сократить отставание от лидера в очной встрече, но на деле вышло всё иначе. Хозяева доминировали весь матч, создавая массу моментов, но забили лишь раз. Естественно, отличился лучший бомбардир Первой лиги Белайди Пуси, его гол так и остался единственным в матче.

После побед «Родины» над «Шинником» и «Торпедо» «Урал» откатился на третью строчку, а она уже не даёт прямую путевку в РПЛ. «Ротор» перед туром был восьмым, учитывая осечки КАМАЗа и СКА, в случае победы может подняться на две строчки выше и находиться в двух очках от зоны стыковых матчей. Два последних матча между екатеринбуржцами и волгоградцами завершались 0:0, а перед этим ещё 1:1. Так что много голов я не жду», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».