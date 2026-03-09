«Спартак» — «Акрон»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Спартак» — «Акрон».

Ставка: победа «Спартака» и обе забьют за 2.85.

«Московский «Спартак» сыграет первый домашний матч под руководством Хуана Карлоса Карседо в понедельник, в выходной день, в 7 часов вечера против «Акрона». Хорошая явка ожидается на этом матче. Конечно, болельщики должны прийти и поддержать «Спартак», показать, как они умеют поддерживать свою команду в домашних матчах, чтобы и Карседо всё это увидел, и футболисты почувствовали вновь эту поддержку.

«Спартак» играет против «Акрона». Да, «Спартак» играл кубковый матч против «Динамо» поздно вечером в четверг — проиграли разгромно, к тому же чуть меньше времени на восстановление. Но у «Спартака» глубина состава отличная, подбор игроков великолепный. И если всё пойдет как надо, то «Спартак», конечно, должен легко «Акрон» у себя дома обыгрывать. Тем более надо реабилитироваться за кубковый провал. И за плохой игрой должна идти хорошая.

«Акрон» тоже располагает интересными и быстрыми игроками впереди. Плюс есть Дзюба, всегда настроенный по-особенному на «Спартак». «Акрон» должен быть посвежее. Оборону «Спартака» неуязвимой не назовёшь, ещё не совсем понятно, в каком виде она будет. Поэтому на гол «Акрона» вполне можно было бы заложиться. Но «Спартак», скорее всего, победу одержит.

Поэтому прогноз на этот матч за отличный коэффициент 2.85 — победа «Спартака» и обе забьют», — приводит слова Генича «РБ Спорт».