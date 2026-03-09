«Спартак» — «Акрон»: прогноз Романа Павлюченко на встречу РПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Акрон».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 2.22.

«Конечно, несмотря на то что «Спартак» выиграл на выезде у «Сочи», всё равно после кубкового матча с «Динамо» остаётся неприятный осадок. Провально сыграли в обороне, хотя выходили практически основным составом. Видно, что в защите у команды не всё хорошо, это может создавать проблемы. Но при этом «Спартак» играет дома против «Акрона», по уровню футболистов, конечно, красно-белые сильнее.

«Акрон» — команда такая, которая старается играть от обороны, рассчитывает на стандарты и борьбу. Плюс у них есть Дзюба, который уже не так быстро двигается, но в штрафной по-прежнему очень опасен. В верховой борьбе он выигрывает много мячей, на стандартах это всегда угроза. Поэтому «Спартаку» нужно играть аккуратно, меньше фолить возле своей штрафной и не давать сопернику лишних угловых.

После поражения 2:5 от московского «Динамо» «Спартаку» нужно реабилитироваться перед своими болельщиками. Давления на команду большого нет, за призовые места они уже вряд ли поборются, поэтому могут играть спокойнее. Думаю, «Спартак» будет больше владеть мячом, атаковать и создавать моменты.

В итоге, как мне кажется, класс футболистов «Спартака» всё-таки должен сказаться. Если они сыграют внимательно в обороне и не дадут «Акрон» много стандартов, то проблем быть не должно. Поэтому для меня здесь фавориты — красно-белые. Думаю, «Спартак» добьётся победы в этом матче минимум в два мяча», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».