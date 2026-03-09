Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Спартак» — «Акрон»: прогноз Романа Павлюченко на встречу РПЛ

«Спартак» — «Акрон»: прогноз Романа Павлюченко на встречу РПЛ
Комментарии

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Акрон».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 2.22.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, несмотря на то что «Спартак» выиграл на выезде у «Сочи», всё равно после кубкового матча с «Динамо» остаётся неприятный осадок. Провально сыграли в обороне, хотя выходили практически основным составом. Видно, что в защите у команды не всё хорошо, это может создавать проблемы. Но при этом «Спартак» играет дома против «Акрона», по уровню футболистов, конечно, красно-белые сильнее.

«Акрон» — команда такая, которая старается играть от обороны, рассчитывает на стандарты и борьбу. Плюс у них есть Дзюба, который уже не так быстро двигается, но в штрафной по-прежнему очень опасен. В верховой борьбе он выигрывает много мячей, на стандартах это всегда угроза. Поэтому «Спартаку» нужно играть аккуратно, меньше фолить возле своей штрафной и не давать сопернику лишних угловых.

После поражения 2:5 от московского «Динамо» «Спартаку» нужно реабилитироваться перед своими болельщиками. Давления на команду большого нет, за призовые места они уже вряд ли поборются, поэтому могут играть спокойнее. Думаю, «Спартак» будет больше владеть мячом, атаковать и создавать моменты.

В итоге, как мне кажется, класс футболистов «Спартака» всё-таки должен сказаться. Если они сыграют внимательно в обороне и не дадут «Акрон» много стандартов, то проблем быть не должно. Поэтому для меня здесь фавориты — красно-белые. Думаю, «Спартак» добьётся победы в этом матче минимум в два мяча», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Спартак» — «Акрон». Держите Дзюбу семеро
«Спартак» — «Акрон». Держите Дзюбу семеро
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android