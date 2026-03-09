«Спартак» — «Акрон»: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата России 9 марта

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Спартак» — «Акрон».

Ставка: гол Дзюбы за 4.00.

«Спартак» первый официальный матч в 2026 году провёл против «Сочи» в гостях, хотя и смогли команды сыграть лишь со второй попытки. Первый тайм остался за гостями, отличился Барко с пенальти. После перерыва хозяева счёт сравняли, но затем «Спартак» забил дважды и повёл в два мяча. «Сочи» смог сократить отставание до минимума, но москвичи всё же победили. Затем красно-белые играли против динамовцев в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России. К середине второго тайма счёт был 1:1, но затем за 15 минут «Динамо» забило четырежды. «Спартак» смог ответить лишь одним голом и проиграл 2:5.

«Акрон» зиму провёл скромнее всех, конечно, трансферы были, но из значимых отметить можно только два. Уход Солтмурада Бакаева в «Родину» и покупку юного 19-летнего уругвайца Кевина Аревало. В прошлом туре тольяттинцы гостили в Оренбурге, на 34-й минуте счёт открыл Максим Савельев, выведя хозяев вперед. Ещё до перерыва Артем Дзюба ответил своим голом, но после вмешательства VAR его отменили. Во втором «Оренбург» играл лучше и квинтэссенцией стал ещё один гол хозяев, отличился Эмирджан Гюрлюк с пенальти.

Спартаковцы подходят к этому матчу после болезненного поражения в дерби от «Динамо» и, конечно же, хотят немного скрасить впечатления перед своими поклонниками. «Акрон» пока на 11-й позиции, но после побед «Оренбурга» и «Крылья Советов» тольяттинцы уже недалеко от зоны вылета. Но в матчах против «Спартака» всегда особый интерес вызывает Артём Дзюба, он традиционно хорошо выглядит против своей бывшей команды. Вот и здесь давайте оттолкнёмся от форварда «Акрона», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».