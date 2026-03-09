«Вашингтон» — «Калгари»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Калгари».

Ставка: ТМ 6 за 1.69.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 10 марта 2026, вторник. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Калгари Флэймз Калгари Кто победит в основное время? П1 X П2

«Калгари» — 14-й на Западе (57 очков), из позитивного — у «Ванкувера» и «Чикаго» дела похуже. Как и у всех аутсайдеров, у «Флэймз» минусовой баланс по пропущенным (189) и забитым (155) шайбам. В целом проблемы есть абсолютно на всех участках, а смена тренерского штаба не принесла кардинальных изменений. «Калгари» удалось прервать серию неудач из четырёх матчей неожиданной победой над «Каролиной» 5:4. «Ураганы» находятся в самой дальней и продолжительной командировке, а «огонёчки» воспользовались усталостью соперника: забили три гола во втором периоде, один в большинстве. Это была хорошая командная работа. Но теперь «Калгари» отправляется на выезд. После олимпийской паузы они уже сыграли три матча в гостях, одержав одну победу над «Сан-Хосе» — 4:1.

У «Вашингтона», безусловно, есть свои проблемы, но формально хозяева фавориты встречи. «Кэпиталз» по сравнению с прошлым сезоном выглядят обессиленными и не нацелены на полноценную борьбу за плей-офф. На данный момент «Вашингтон» 12-й на Востоке и шестой в дивизионе. Коллектив Овечкина отстаёт от третьего в дивизионе «Питтсбурга» на семь очков, сыграв на два матча больше. Учитывая то, что команда испытала эмоциональный шок после обмена ветерана клуба Джона Карлсона в «Анахайм», не очень понятно, за счёт чего можно сделать рывок. Овечкин прошёл с Карлсоном плечом к плечу 17 лет. Такое действие менеджеров показывает, что организация полностью готова к перестройке.

После паузы «Кэпиталз» выиграли два матча и проиграли три подряд. Пять встреч завершились в пределах шести голов. Сценарии игр очень разнообразны — от 1:3 с «Бостоном» и 2:3 с «Ютой» до 2:6 с «Монреалем». В ворота «мамонтов» «Вашингтон» отправил две шайбы в большинстве. Даже в победных встречах «столичные» не забивали больше трёх голов. Игра в равных составах и голы даются им тяжеловато. Опять вернёмся к факту того, что команда так смотрится весь сезон.

Соперники пересекались один раз в этом сезоне в Канаде. Гости выиграли 3:1, пропустив одну в меньшинстве. Овечкин (24+26 в 64 играх) забил в пустые ворота. С одной стороны, «Вашингтон» на бумаге и по классу выше. С другой — играет без свежести и желания, будто вышел на нелюбимую работу. Это отражается и в результатах. Оба соперника периодически испытывают большие проблемы в атаке. Плюс это игра на результат, поэтому не жду здесь больше шести шайб на двоих», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».