«Спартак» победил «Сочи» со счётом 4:3. Сыграл коэффициент 80.0

В матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 московский «Спартак» обыграл тольяттинский «Акрон». После финального свистка зафиксирован счёт 4:3 в пользу москвичей. Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

На 18-й минуте Максим Болдырев открыл счёт. На 24-й минуте Пабло Солари забил ответный мяч. На 41-й минуте Кристофер Ву обеспечил москвичам преимущество. На 45+2-й минуте Кристофер Мартинс увеличил разрыв в счёте.

На 57-й минуте Беншимол реализовал пенальти и забил второй гол гостей. На 62-й минуте Максим Болдырев оформил дубль и вернул равенство на табло. Маркиньос забил победный гол на 88-й минуте.

Ставки на победу «Спартака» принимались за 1.39: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1390 рублей. Ничья шла за 5.20, победа «Акрона» — за 8.50.

На тотал больше 2.5 гола давали 1.82, на «обе забьют» — 2.07, на пенальти — 2.50. Победа «Спартака» 4:3 оценивалась в 80.0.