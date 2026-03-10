Скидки
Стали известны шансы «Барселоны» победить «Ньюкасл» в Лиге чемпионов

Стали известны шансы «Барселоны» победить «Ньюкасл» в Лиге чемпионов
Комментарии

10 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 2.45. Победа «Ньюкасла» оценивается коэффициентом 2.73.

Ничейный исход можно найти в линии за 3.85.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.43.

