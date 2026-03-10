«Атлетико» — «Тоттенхэм»: определён фаворит матча Лиги чемпионов

10 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Тоттенхэм». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Атлетико» предлагается с коэффициентом 1.73.

Победа «Тоттенхэма» оценивается коэффициентом 4.92. Ничейный исход можно найти в линии за 3.93.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.