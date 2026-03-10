Букмекеры оценили шансы «Ливерпуля» победить «Галатасарай» в Турции

10 марта в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют «Галатасарай» и «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле (Турция), начало — в 20:45 мск.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85, в то время как ничья оценивается в 4.10, а победа «Галатасарая» идёт за 4.10.

Вместе с тем аналитики ожидают результативной игры. Тотал больше 2.5 мяча доступен в линии с коэффициентом — 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.50.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.50. Гол в каждом тайме доступен за 1.54.