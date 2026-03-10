«Аталанта» — «Бавария»: стали известны шансы в матче Лиги чемпионов

10 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» — «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.63.

Победа «Аталанты» оценивается коэффициентом 4.85. Ничейный исход можно найти в линии за 4.73.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.45.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.47.