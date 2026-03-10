«Ак Барс» — «Спартак»: определён фаворит матча КХЛ

10 марта в Казани местный «Ак Барс» примет московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 2.00, в то время как победа «Спартака» оценивается в 3.15. Ничья и овертайм идут за 4.30.

Вместе с тем аналитики не ждут экстремальной результативности. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен с коэффициентом 1.90, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.92.

Гол на первой минуте доступен в линии за 11.0.