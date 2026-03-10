Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ньюкасл» — «Барселона»: прогноз на матч Лиги чемпионов

«Ньюкасл» — «Барселона»: прогноз на матч Лиги чемпионов
Комментарии

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «Барселона» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Барселона» победит с форой (0) за 1.81.

Материалы по теме
«Атлетико» — «Тоттенхэм». Сага о раздвоении личности
«Атлетико» — «Тоттенхэм». Сага о раздвоении личности

«Ньюкасл» может не впечатлять именами, зато по части физической подготовки и энергии даст фору кому угодно. Давление, единоборства, движение, стремительные атаки — всё это не просто есть, а замечательно ложится на склонности «Барселоны». Наказать за высокую линию, потерю интенсивности, обрез в середине поля и низкую эффективность в единоборствах здесь есть кому.

Англичане не убирают ногу с педали газа. Вон, «Карабаху» отгрузили девять мячей за два матча, причём во втором явно не шибко старались. На общем этапе «Барселона» обыграла «Ньюкасл» со счётом 2:1 благодаря дублю Маркуса Рашфорда, но дело было в середине сентября. Сил было гораздо больше. Отсюда вопрос. Что же теперь, ставить на хозяев?

Пожалуй, нет. Во-первых, «Барселона» в Ньюкасле уже выигрывала, а такие вещи имеют значение. Во-вторых, вернулся Педри, с ним центр поля каталонцев гораздо бодрее и интереснее. В третьих, свежий вылет из Кубка Испании только добавит гостям ярости и концентрации. А в таком случае они особенно опасны. Так что подстрахуемся докупкой нулевой форы на случай мирного исхода, однако всё же отдадим предпочтение «Барселоне».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android