«Ньюкасл» — «Барселона»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «Барселона» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Барселона» победит с форой (0) за 1.81.

«Ньюкасл» может не впечатлять именами, зато по части физической подготовки и энергии даст фору кому угодно. Давление, единоборства, движение, стремительные атаки — всё это не просто есть, а замечательно ложится на склонности «Барселоны». Наказать за высокую линию, потерю интенсивности, обрез в середине поля и низкую эффективность в единоборствах здесь есть кому.

Англичане не убирают ногу с педали газа. Вон, «Карабаху» отгрузили девять мячей за два матча, причём во втором явно не шибко старались. На общем этапе «Барселона» обыграла «Ньюкасл» со счётом 2:1 благодаря дублю Маркуса Рашфорда, но дело было в середине сентября. Сил было гораздо больше. Отсюда вопрос. Что же теперь, ставить на хозяев?

Пожалуй, нет. Во-первых, «Барселона» в Ньюкасле уже выигрывала, а такие вещи имеют значение. Во-вторых, вернулся Педри, с ним центр поля каталонцев гораздо бодрее и интереснее. В третьих, свежий вылет из Кубка Испании только добавит гостям ярости и концентрации. А в таком случае они особенно опасны. Так что подстрахуемся докупкой нулевой форы на случай мирного исхода, однако всё же отдадим предпочтение «Барселоне».