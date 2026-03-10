«Аталанта» — «Бавария»: прогноз на матч

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Бавария» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: победа «Баварии» в первом тайме за 2.13.

Есть ощущение, что на этой стадии сказка бергамасков завершится. В принципе, она и так получилась продолжительной и насыщенной, однако написать ещё одну главу будет сложно. Дело не только в том, что мюнхенцы банально мощнее и имеют внушительное преимущество по уровню исполнителей.

Вдобавок сильные стороны «Аталанты» накладываются на козыри немецкого гегемона. Итальянцы верны персональной опеке и провоцируют единоборства, однако «Бавария» с высочайшей интенсивностью, целой россыпью умельцев обыграть один в один и умением добираться до чужой штрафной за несколько секунд слишком опасна. Хозяева атлетичны и грамотно обучены, но скорости им недостаёт.

А мюнхенцы в Лиге чемпионов непременно включат форсаж. Они в последнее время жили в недельном цикле, имея возможность беречь лидеров и грамотно подводиться к решающей стадии сезона. На таком фоне шансы хозяев скромны: прыгнуть выше головы и надеяться, что соперника накроют проблемы с реализацией. Звучит сомнительно. Берём победу «Баварии» в первом тайме за 2.13.