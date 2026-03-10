«Галатасарай» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Галатасарай» — «Ливерпуль» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Галатасарай» не проиграет за 2.00.

По текущей форме картина такая. «Галатасарай» лидирует в Суперлиге Турции, по состоянию на начало марта у него первое место и 58 очков после 24 туров. «Ливерпуль» же в АПЛ идёт в зоне борьбы за Лигу чемпионов, однако далеко не в лидерах — лишь шестой в таблице. На короткой дистанции у команды Слота есть результативные всплески, но есть и поражения. Такие матчи, где атака выглядит блёкло. Для выезда в Стамбул этого может быть мало.

Отдельный штрих по всему противостоянию заключается в том, что УЕФА наказал «Галатасарай» и запретил продавать билеты фанатам на выезд в Ливерпуль на ответную встречу. Это значительно повышает ценность результата именно в первом матче. Хозяевам важно будет сохранить шансы и не ехать на «Энфилд» в роли догоняющих после домашнего поражения.

С учётом домашней статистики «Галатасарая» в играх с английскими клубами, кадровых потерь «Ливерпуля» и того факта, что в текущем сезоне стамбульцы уже обыгрывали мерсисайдцев на своём поле, наиболее логичной выглядит ставка 1Х. Ждём, что англичанам будет устроен такой приём, который они наверняка запомнят.