«Атлетико» Мадрид — «Тоттенхэм»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Тоттенхэм» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: ИТБ 1 гола «Тоттенхэма» за 2.10.

С Лигой чемпионов у мадридцев в последнее время как-то не ладится: ничья с «Галатасараем», домашнее поражение от «Будё-Глимт», мучения с «Брюгге». На первый взгляд бельгийцев упаковали на славу — 3:3 в гостях, 4:1 дома. На деле в ответном матче спокойно могли уйти в дополнительное время. Помогли реализация, везение и задрожавший соперник.

Учитывая повышенную пропускную способность подопечных Диего Симеоне в предыдущий месяц, брать их лобовую победу не хочется. «Будё-Глимт» и «Брюгге» здорово наследили в штрафной площади «матрасников», «Райо Вальекано» отгрузил трёшку, сдувающийся «Эспаньол» добавил пару мячей. Как-то не впечатляет.

На таком фоне ИТБ 1 гола «Тоттенхэма» за 2.10 смотрится куда лучше, чем П1 за 1.73. Логика следующая: лондонцы спокойно могут получить полную авоську в Испании и вернуться домой несолоно хлебавши. Но свой гол наверняка найдут, а с учётом проблем хозяев могут сообразить и больше. Рискнём.