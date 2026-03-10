«Атлетико» — «Тоттенхэм»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Тоттенхэм».

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Атлетико» дома и «Атлетико» в гостях — это абсолютно две разные истории. «Атлетико» играет дома очень агрессивно, очень настойчиво и нагло. И был один только серьёзный провал у «Атлетико» в домашней игре. Это матч с «Будё-Глимт». В чемпионате мадридцы сейчас три забили «Реалу Сосьедад», четыре до этого забили в ворота «Эспаньола». В общем, дома «Атлетико» хорош. Вот на выезде: крупное поражение от «Райо Вальекано», с «Овьедо» еле-еле выцарапали победу в концовке, уступили «Барселоне».

Сменил «Тоттенхэм» тренера: ушёл Франк, пришёл Тудор. Вообще пока никаких кардинальных изменений для того, чтобы сделать какой-то шаг вперёд, какой-то адреналиновый впрыск, всплеск. У «Тоттенхэма» этого нет. И команда сейчас на границе зоны вылета в АПЛ. «Тоттенхэм» действительно может вылететь по итогам этого сезона. Всего лишь одно очко отделяет «Тоттенхэм» от «Вест Хэма», который находится на 18-м месте. Возможно, эта Лига чемпионов и 1/8 финала «Тоттенхэму» вообще не в кассу. «Тоттенхэм» проигрывает пять матчей кряду в чемпионате. Но при этом практически во всех встречах «Тоттенхэм» обязательно забивает. Недооценивать «Тоттенхэм» точно не стоит.

Оборону «Атлетико» сверхнадёжной не назовёшь. Пропускают они достаточно немало в последнее время. Мне кажется, вариант «обе забьют» вполне неплох для первой игры. На стандартах «Тоттенхэм» может на чём-то подловить. Наверное, «Тоттенхэм» у себя дома уже постарается как-то вот этот невзрачный в выездных матчах «Атлетико» подловить. Мой прогноз — обе забьют за 1.80», — приводит слова Генича «РБ Спорт».