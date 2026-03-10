«Атлетико» — «Тоттенхэм»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги чемпионов в Мадриде

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Тоттенхэм».

Ставка: обе забьют больше 1.5 за 5.30.

«Мадридский «Атлетико» прошёл групповой этап Лиги чемпионов неровно, но при этом даже перед заключительным туром испанцы могли выйти напрямую в 1/8 финала. Для этого команде Диего Симеоне нужно было на своём поле обыграть «Будё-Глимт», но и норвежцам нужна была только победа в этой встрече, чтобы оказаться в следующем раунде. В итоге гости победили, вышли в плей-офф, а «Атлетико» финишировал за пределами восьмёрки сильнейших и был вынужден начинать с первого раунда. Там соперником мадридцев стал «Брюгге», первый матч в Бельгии получился ярким, испанцы вели в счёте 2:0 и 3:2, но хозяева смогли свести встречу вничью. Дома «Атлетико» сделал выводы и, пусть не без проблем, но одержал крупную победу (4:1).

«Тоттенхэм» прошлый сезон завершил на 17-м месте в чемпионате Англии, ниже только зона вылета, но запас был 13 очков. Сейчас у лондонцев дела идут не лучше, опасная зона сильно ближе. Тем удивительнее, что «Тоттенхэм» хорош в еврокубках, год назад столичная команда стала триумфатором Лиги Европы, а в финале обыграла других англичан из «Манчестер Юнайтед». В этом сезоне лондонцы благодаря прошлогоднему трофею стали участником главного клубного турнира Европы. После пяти туров в активе у «Тоттенхэма» было две победы, две ничьи и поражение. Но за три заключительных игровых дня англичане набрали девять очков и в итоге получили прямую путевку в 1/8 финала.

«Атлетико» и «Тоттенхэм» — одна из самых интригующих пар на этой стадии, хотя букмекеры однозначно уверены в проходе испанской команды. Мадридцы в последних матчах нестабильны, а их оборона регулярно допускает ошибки. Англичане забивали много — 17 мячей в восьми матчах, поэтому жду яркую игру», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».