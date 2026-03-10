Скидки
«Амур» — «Барыс»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

«Амур» — «Барыс»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ
Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Барыс».

Ставка: победа «Амура» за 1.84.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2026, вторник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
1-й период
0 : 0
Барыс
Астана

«Хабаровский «Амур» находится в крайне тяжёлом положении, так как каждый его матч — это уже предварительная часть плей-офф, такой самый настоящий плей-ин. «Сибирь» в понедельник обыграла омский «Авангард» и оторвалась от Хабаровска на пять очков. Теперь «Амур» обязан выигрывать, чтобы вновь приблизиться и пытаться в последующих играх набрать возможный максимум очков и рассчитывать на то, что «Сибирь» будет оступаться. Встреча с «Барысом» в этом плане может позитивно повлиять на коллектив Андриевского, если в важный и напряжённый момент команда может победить, пусть и соперника слабее.

«Барыс» прервал серию из поражений в Шанхае, там впервые за долгое время прошёл матч регулярного чемпионата КХЛ. В невероятно голевом противостоянии с «Драконами» «Барыс» выиграл со счётом 8:4, даже для хоккея это очень прилично. Однако такой матч у коллектива из Казахстана скорее вышел за рамки обычного и выбился из общего списка. Скорее всего, это была короткая вспышка, в Хабаровске всё должно вернуться.

«Амур» более изобретателен в атаке и сбалансирован в обороне. «Барыс» доигрывает сезон, тогда как хабаровский «Амур» борется вовсю за попадание в заветную восьмёрку. Прогнозирую победу хозяев, которым она крайне необходима», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

