«Галатасарай» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов в Стамбуле

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Галатасарай» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.83.

«Игра, конечно, интересная. «Галатасарай» дома выглядит очень хорошо, в чемпионате Турции команда тоже играет уверенно. Это очень домашняя команда, при поддержке трибун они всегда прибавляют. Плюс у них хороший подбор футболистов, опытные игроки, поэтому соперникам там всегда тяжело. Но всё-таки «Галатасарай», на мой взгляд — фаворит в этом противостоянии.

Как ни крути, уровень английской Премьер-лиги и чемпионата Турции всё-таки разный. Да, «Галатасарай» у себя дома — одна из сильнейших команд, но если смотреть на подбор игроков и общий уровень мастерства, то «Ливерпуль» выглядит сильнее. «Красные» умеют играть такие матчи на результат. Команда опытная, умеет терпеть, ждать своего момента. Думаю, что в этой игре «Ливерпуль» может забить один мяч и дальше уже действовать более спокойно, контролировать ситуацию на поле.

Я не думаю, что матч получится результативным. «Галатасарай», конечно, побежит вперёд, потому что играет дома и будет стараться действовать первым номером. Но у «Ливерпуля» есть опыт и класс игроков. Думаю, они забьют свой гол и смогут довести матч до победы. Поэтому для меня здесь фаворит — «Ливерпуль», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».