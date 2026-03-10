Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Галатасарай» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов в Стамбуле

«Галатасарай» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов в Стамбуле
Комментарии

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Галатасарай» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.83.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Игра, конечно, интересная. «Галатасарай» дома выглядит очень хорошо, в чемпионате Турции команда тоже играет уверенно. Это очень домашняя команда, при поддержке трибун они всегда прибавляют. Плюс у них хороший подбор футболистов, опытные игроки, поэтому соперникам там всегда тяжело. Но всё-таки «Галатасарай», на мой взгляд — фаворит в этом противостоянии.

Как ни крути, уровень английской Премьер-лиги и чемпионата Турции всё-таки разный. Да, «Галатасарай» у себя дома — одна из сильнейших команд, но если смотреть на подбор игроков и общий уровень мастерства, то «Ливерпуль» выглядит сильнее. «Красные» умеют играть такие матчи на результат. Команда опытная, умеет терпеть, ждать своего момента. Думаю, что в этой игре «Ливерпуль» может забить один мяч и дальше уже действовать более спокойно, контролировать ситуацию на поле.

Я не думаю, что матч получится результативным. «Галатасарай», конечно, побежит вперёд, потому что играет дома и будет стараться действовать первым номером. Но у «Ливерпуля» есть опыт и класс игроков. Думаю, они забьют свой гол и смогут довести матч до победы. Поэтому для меня здесь фаворит — «Ливерпуль», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Ливерпуль» увязнет в Стамбуле, дежавю «Барселоны» и другие матчи
«Ливерпуль» увязнет в Стамбуле, дежавю «Барселоны» и другие матчи
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android