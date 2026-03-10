«Галатасарай» — «Ливерпуль»: прогноз Анатолия Катрича на игру плей-офф Лиги чемпионов

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Галатасарай» — «Ливерпуль».

Ставка: обе забьют за 1.50.

«Ливерпуль» подходит к матчу в статусе фаворита, но оборона команды Слота продолжает испытывать серьёзные проблемы. В свою очередь, «Галатасарай» на этой стадии — тёмная лошадка турнира. Команда уже показала характер, забив пять голов «Ювентусу» в домашней игре в прошлом раунде, и на своём поле точно не намерена отсиживаться в обороне.

Турки будут действовать на контратаках, используя поддержку трибун. Учитывая, что «Ливерпуль» стабильно забивает в гостях, но редко сохраняет ворота «сухими», самым логичным исходом видится обмен голами», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».