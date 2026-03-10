«Ньюкасл» — «Барселона»: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов 10 марта

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Ньюкасл» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 2.30.

«Несмотря на то что «Ньюкасл» в этом сезоне выглядит очень хорошо, особенно в обороне, команда крепкая и организованная. Они будут биться, прессинговать, навязывать борьбу и играть жёстко. Но при этом нужно понимать, что «Барселона», скорее всего, возьмёт мяч себе и будет контролировать ход игры. Это команда, которая любит владеть мячом и через это строить всю игру.

Мастерство футболистов «Ньюкасла» и «Барселоны» всё-таки на разном уровне. Поэтому думаю, что большую часть времени мяч будет именно у каталонцев. Да, у англичан порядок в обороне, но в последних матчах команда выглядит не так уверенно, как раньше, заметен определённый спад. При этом дома «Ньюкасл» всегда очень опасен, тем более это Лига чемпионов, где атмосфера будет серьёзная и трибуны станут гнать команду вперёд. Но всё-таки «Барселона» есть «Барселона». У них высокий класс исполнителей, такие команды умеют решать эпизоды за счёт индивидуального мастерства.

Поэтому думаю, что в итоге «Барселона» доведёт этот матч до победы. Возможно, даже достаточно уверенно. Мне кажется, счёт может быть 2:0, 3:0 или 3:1. Всё-таки «блауграна» способна забить несколько мячей и решить исход встречи», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».