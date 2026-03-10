«Ньюкасл» — «Барселона»: прогноз Александра Мостового на матч Лиги чемпионов 10 марта

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «Барселона».

Ставка: ничья или победа «Барселоны» в один мяч за 2.03.

«Ну что, начинается 1/8 финала Лиги чемпионов. Здесь уже, как говорится, не до шуток. Совсем другой уровень напряжения, совсем другие ставки. «Ньюкасл», английская команда, которая полна энтузиазма, энергии, поддержки трибун, против «Барселоны», от которой всегда ждут большого футбола.

Вот сейчас как раз и посмотрим на ту «Барселону», которую многие хотят увидеть дальше в турнире. Ясно, что большая армия болельщиков будет поддерживать именно её. Но первая игра в Англии всегда непростая. Тем более «Ньюкасл» — команда очень крепкая и организованная, с хорошим подбором футболистов и сумасшедшей поддержкой трибун. Поэтому я думаю, что «Барселоне» здесь будет очень непросто. Английские команды дома всегда играют агрессивно, с давлением и высоким темпом.

Голы в этом матче должны быть. Думаю, счёт здесь может быть 1:1, либо 2:1 в пользу «Барселоны». Но легко им точно не будет. У каталонцев есть определённые проблемы и трудности, поэтому против английской команды, да ещё и на их поле, играть всегда тяжело. Здесь возможна ничья или победа «Барселоны» в один мяч. Хотя, честно говоря, какой-то сюрприз тоже нельзя исключать», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».