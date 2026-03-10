Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ньюкасл» — «Барселона»: прогноз Александра Мостового на матч Лиги чемпионов 10 марта

«Ньюкасл» — «Барселона»: прогноз Александра Мостового на матч Лиги чемпионов 10 марта
Комментарии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «Барселона».

Ставка: ничья или победа «Барселоны» в один мяч за 2.03.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ну что, начинается 1/8 финала Лиги чемпионов. Здесь уже, как говорится, не до шуток. Совсем другой уровень напряжения, совсем другие ставки. «Ньюкасл», английская команда, которая полна энтузиазма, энергии, поддержки трибун, против «Барселоны», от которой всегда ждут большого футбола.

Вот сейчас как раз и посмотрим на ту «Барселону», которую многие хотят увидеть дальше в турнире. Ясно, что большая армия болельщиков будет поддерживать именно её. Но первая игра в Англии всегда непростая. Тем более «Ньюкасл» — команда очень крепкая и организованная, с хорошим подбором футболистов и сумасшедшей поддержкой трибун. Поэтому я думаю, что «Барселоне» здесь будет очень непросто. Английские команды дома всегда играют агрессивно, с давлением и высоким темпом.

Голы в этом матче должны быть. Думаю, счёт здесь может быть 1:1, либо 2:1 в пользу «Барселоны». Но легко им точно не будет. У каталонцев есть определённые проблемы и трудности, поэтому против английской команды, да ещё и на их поле, играть всегда тяжело. Здесь возможна ничья или победа «Барселоны» в один мяч. Хотя, честно говоря, какой-то сюрприз тоже нельзя исключать», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Ньюкасл» — «Барселона». В том же месте, с тем же исходом
«Ньюкасл» — «Барселона». В том же месте, с тем же исходом
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android