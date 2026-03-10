Скидки
«Ак Барс» — «Спартак»: ставка Владимира Крикунова на матч КХЛ в Казани

Комментарии

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» – «Спартак».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.95.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» в последнее время пошёл на подъём. Показательны не только результативные победы над аутсайдерами из Тольятти, Астаны и Владивостока. Но и то, что за последний месяц красно-белые сумели аж два раза неожиданно для всех обыграть более сильных соперников — «Салават» и минское «Динамо». Причём в обоих случаях московский клуб показал, что может эффективно пользоваться слабостями оппонента, не прощать грубых ошибок в обороне.

Поэтому и теперь ставил бы на победу гостей – либо как минимум ничью в основное время. «Ак Барс»-то сейчас, мягко говоря, неидеален. Даже измотанную перелётом из Шанхая «Сибирь» казанцы победили с огромным скрипом, да ещё и пропустили трижды. Оборона обеих команд неидеальна, поэтому зрители точно увидят больше 5 шайб. Ну а исход с высокой долей вероятностью огорчит и хозяев, и их болельщиков», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

