ЦСКА — «Сочи»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ 10 марта

ЦСКА — «Сочи»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ 10 марта
Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Сочи».

Ставка: победа ЦСКА и ТМ 4.5 за 3.15.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«При всех проблемах в нынешнем регулярном чемпионате ЦСКА уже добрался до четвёртой строчки в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Правда, уже нижегородское «Торпедо» вернуло себе данную позицию, но можем уверенно сказать, что ЦСКА сильно преобразился. Армейцы одержали важную победу в предыдущей встрече над челябинским «Трактором» со счётом 1:0. ЦСКА в последнее время стал всё-таки командой Игоря Никитина, красно-синие играют сдержанно, где-то сухо, но чаще всего успешно, да и шайб заброшенных на две команды даже на пальцах одной руки не сосчитаешь.

ЦСКА, без сомнений, фаворит встречи с «Сочи». «Леопарды» пусть и способны иногда преподнести сенсацию, но всё же по уровню хоккеистов явно уступают своему сопернику в предстоящей игре. «Сочи» уже спокойно доигрывает регулярный чемпионат, надеясь на более успешный следующий.

В данной встрече прогнозирую, кроме очевидной победы ЦСКА, которому просто-напросто важно сейчас не отставать от «Торпедо» и бороться за позицию в первой четвёрке Западной конференции, ещё и не очень большое количество заброшенных шайб. Нужно также не забывать, что командам придётся доигрывать встречу двухнедельной давности на следующий день», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

