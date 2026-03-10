В Общественной палате предложили легализовать онлайн-казино за 2026-2027 годы

Член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров высказался о возможности легализации онлайн-казино в России.

«Для снижения рисков попадания в финансовую зависимость от нелегальных онлайн-казино и нелегальных букмекеров предлагается в течение 2026-2027 годов отрегулировать деятельность онлайн-казино. При этом доступ к ним могли бы иметь граждане с 21 года с возможностью установления самозапрета на игры в течение 12 месяцев», — приводит слова Машарова ТАСС.

Чиновник отметил, что за это время нужно отрегулировать деятельность криптообменников, которые используются не только для вывода средств на онлайн-казино, но и для легализации средств телефонных мошенников, а также ввести общественный контроль за этой деятельностью.

«В силу специфики и особенностей высоких социальных, регуляторных, экономических рисков, имеющих влияние на граждан в результате их взаимодействия с онлайн-казино, а также искусственным характером ценообразования цифровых валют предлагается ввести дополнительно к государственному общественный контроль над указанными сегментами», — подчеркнул Машаров.