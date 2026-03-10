Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

В Общественной палате предложили легализовать онлайн-казино за 2026-2027 годы

В Общественной палате предложили легализовать онлайн-казино за 2026-2027 годы
Комментарии

Член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров высказался о возможности легализации онлайн-казино в России.

«Для снижения рисков попадания в финансовую зависимость от нелегальных онлайн-казино и нелегальных букмекеров предлагается в течение 2026-2027 годов отрегулировать деятельность онлайн-казино. При этом доступ к ним могли бы иметь граждане с 21 года с возможностью установления самозапрета на игры в течение 12 месяцев», — приводит слова Машарова ТАСС.

Чиновник отметил, что за это время нужно отрегулировать деятельность криптообменников, которые используются не только для вывода средств на онлайн-казино, но и для легализации средств телефонных мошенников, а также ввести общественный контроль за этой деятельностью.

«В силу специфики и особенностей высоких социальных, регуляторных, экономических рисков, имеющих влияние на граждан в результате их взаимодействия с онлайн-казино, а также искусственным характером ценообразования цифровых валют предлагается ввести дополнительно к государственному общественный контроль над указанными сегментами», — подчеркнул Машаров.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android