«Галатасарай» — «Ливерпуль»: прогноз Константина Генича на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Галатасарай» — «Ливерпуль».

Ставка: ТМ 3.5 за 1.65.

«Лига чемпионов, первые матчи 1/8 финала. «Галатасарай» сыграет с «Ливерпулем». Эти команды уже играли друг с другом на групповой стадии. Тогда «Галатасарай» дома подловил «Ливерпуль», который был не в лучшем состоянии, и одержал неожиданную победу со счётом 1:0. Как оно будет сейчас?

Не сказать, что «Ливерпуль» очень хорош в чемпионате Англии. И в последнем туре «красные» оступились, сыграли не лучшим образом с «Вулверхэмптоном» — уступили 1:2. И сейчас основная и приоритетная задача «Ливерпуля» — это, конечно, попасть в лигочемпионскую зону. Там идёт острая борьба с «Челси» и другими командами. «Брентфорд» недалеко. Надо постараться попасть в четвёрку, подвинуть там, может быть, «Астон Виллу».

В Лиге чемпионов «красные», безусловно, хороши на своём поле. Мне кажется, «Ливерпуль» сделает всё правильно, чтобы все вопросы перенести на «Энфилд», именно там решить все вопросы с турками. «Галатасарай» дома и на выезде — это две абсолютно разные команды. Полагаю, «Галатасарай» тоже прекрасно понимает, против этого «Ливерпуля» не сыграешь так, как против «Ювентуса» на предыдущей стадии.

Поэтому жду здесь компактный футбол, большое количество единоборств. Понятно, что будет потрясающая атмосфера на трибунах, но вряд ли этот матч должен получиться очень результативным. На мой взгляд, игра будет «низовой». Здесь предложу вариант — «тотал меньше 3.5» за коэффициент 1.65», — приводит слова Генича «РБ Спорт».