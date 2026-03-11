«Барселона» спаслась от поражения в матче с «Ньюкаслом». Зашёл коэффициент 9.00

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Ньюкасл» (Англия) и «Барселона» (Испания). Игра проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). Матч закончился со счётом 1:1.

На 86-й минуте нападающий «Ньюкасла» Харви Барнс забил первый мяч в игре. На 90+6-й минуте вингер сине-гранатовых Ламин Ямаль сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар.

Ставки на ничью принимались за 3.85: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3850 рублей. Победа «Барселоны» шла за 2.45, победа «Ньюкасла» — за 2.83.

На тотал меньше 2.5 гола давали 2.65, на «обе забьют» — 1.43, на точный счёт 1:1 — 9.00.