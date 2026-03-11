Стал известен фаворит матча «Реал» — «Манчестер Сити»

11 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают едва заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 2.42, а победа «Реала» оценивается коэффициентом 2.88.

Ничейный исход можно найти в линии за 3.55.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50.