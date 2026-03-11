«ПСЖ» — «Челси»: назван фаворит матча Лиги чемпионов

11 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.78. Победа «Челси» оценивается коэффициентом 4.63.

Ничейный исход можно найти в линии за 3.92.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.43, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.58.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55. Гол в каждом тайме доступен за 1.57.