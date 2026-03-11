«Салават Юлаев» — «Металлург»: определён фаворит матча в Уфе

11 марта в Уфе местный «Салават Юлаев» примет магнитогорский «Металлург». Стартовое вбрасывание матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги запланировано на 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Салавата Юлаева» в основное время предлагается с коэффициентом 3.32, в то время как победа «Металлурга» оценивается в 1.92. Ничья и овертайм идут за 4.36.

Вместе с тем аналитики сомневаются в высокой результативности. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен с коэффициентом 1.90, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.95.

Если никто не забьёт в первом периоде, сыграет коэффициент 4.70.