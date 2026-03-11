Стали известны шансы «Будё-Глимт» победить «Спортинг» в Лиге чемпионов

11 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Спортинг». Игра пройдёт на стадионе «Аспмюра» в Будё. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры не видят фаворита. Сделать ставку на победу «Будё-Глимт» предлагается с коэффициентом 2.58. Победа «Спортинга» также оценивается коэффициентом 2.58. Ничейный исход можно найти в линии за 3.82.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37 а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.60.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50.